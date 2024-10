Jugé pour vente de chanvre indien : Un polygame écope de deux ans de taule Marié à deux femmes et père de famille, Dame Samb ne pourra pas préparer l'ouverture des classes comme il l'a souhaité devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. En effet, M. Samb a été reconnu coupable de la vente de 5 cornets de chanvre indien, trouvés par devers lui par les policiers.

Revenant sur le contexte de son arrestation, il déclare avoir été appréhendé au marché Sam, alors qu'il buvait tranquillement sa bouteille de bière. Selon ce disciple de Bachus, il n'avait pas de chanvre indien par devers lui. Cependant, il déclare avoir reconnu face aux enquêteurs qu'il en détenait parce que ces derniers l’avaient torturé.



Cette même Version, il l'a servie au procureur et, sans pression. Lors de l'instruction, il avait déclaré qu'il détenait du chanvre et la substance était destinée à sa consommation personnelle. Mais, il lui arrive d'en vendre pour assurer la dépense quotidienne.



Le procureur, lors de son réquisitoire a demandé à la Présidente de la séance de disqualifier les faits d'offre ou cession de drogue en détention et usage de chanvre indien. Pour la peine, il a requis six (6) mois ferme contre le polygame qui, a demandé au tribunal d'être clément à son égard car, c'est un père de famille qui doit préparer l'ouverture des classes pour ses enfants.



Plaidant pour une application bienveillante de la loi pour son client, son avocat estime que le passé pénal de son client ne doit être évoqué lors de ce procès. Outre cela, la robe noire soutient « qu'on ne peut extorquer des aveux par la violence ».



Son client ainsi que d'autres prévenus qui ont eu à passer devant le tribunal ont dénoncé des actes de violences qu'ils ont subi de la part des forces de l'ordre. Malgré le réquisitoire du parquetier, la demande de clémence du prévenu et de son avocat, le juge a sanctionné lourdement le prévenu.



Il l'a condamné à deux (2) ans ferme pour les faits de vente de chanvre indien



