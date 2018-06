Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jus de fruit de la passion, miel et noix de coco Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Juin 2018 à 08:37 commentaire(s)|



Ingrédients

Pour 2 verres :



1 fruit de la passion

1 banane

2 cuillères à soupe de crème de coco

1 cuillère à café de miel liquide

1 orange

3 cuillères à soupe de yaourt nature au lait entier



Ustensiles :



Un blender ou mixeur électrique





Préparation:



Trancher le fruit de la passion en deux, puis disposer sa chair dans le bol du blender.



Peler la banane, détailler sa chair en morceaux et ajouter ceux-ci au bol du blender. Y incorporer la crème de coco et le miel et mixer énergiquement pendant 30 secondes.



Récolter le jus d’orange et ajouter celui-ci au bol du blender. Incorporer également le yaourt.



Mixer à nouveau pendant environ 1 à 2 mn, jusqu’à l’obtention d’un jus épais et homogène.



Réserver au frais jusqu’au moment de déguster.

Idées, trucs & astuces

Pour varier, remplacez le fruit de la passion par de la papaye, par exemple.



epicurien.be



