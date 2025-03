Justice-Cour d'Appel : La condamnation d'un douanier et de son ex épouse, pour escroquerie, revue à six mois avec sursis

La juridiction a relaxé les mis en cause pour les autres chefs d’inculpation, mais confirme le surplus du jugement.



Le douanier, agent de constatation des Douanes, était en service à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, avant son arrestation et son placement sous mandat de dépôt. La femme a été placée sous contrôle judiciaire.



Ils ont été jugés ce lundi 17 février 2025, pour escroquerie portant sur des téléphones portables d’une valeur de plus de 225 millions FCfa. Ils avaient été condamnés à 2 ans de prison ferme.



Les mis en cause devaient allouer solidairement à la société INFOLOG, la somme de 61 000 000 FCfa, à Khaly Diouf, représentant de la société Cityphone, 53 000 000 FCfa, à Serigne Mbacké Sylla, 14 000 000 FCfa, à Abdou Khadre Ndongo, représentant la société CSB, 80 000 000 FCfa et à Ridial Kane enfin, la somme de 40 000 000 FCfa.



Insatisfaits de cette décision, les prévenus avaient interjeté appel et l’affaire a été rejugée devant la Cour d’appel. Le Parquet général avait requis, lui, l’application de la loi pénale. Mes Ousseynou Gaye, Borso Pouye, Khadim Kébé et El H. Dièye, ont demandé à la Cour, d’infirmer le jugement.



La juridiction a infirmé partiellement le jugement rendu en première instance, condamnant le douanier et son ex femme à deux ans de prison ferme, pour association de malfaiteurs, escroquerie et exercice illégal de commerce.