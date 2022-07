Justice : Douce sentence pour Abdou Henry Dieng

Les victimes du prévenu qui n’avaient que leurs yeux pour pleurer vont, dans moins de 5 jours, croiser dans la rue leur bourreau qui a déjà purgé plus de 3 semaines de prison. Il faut dire que les plaignants ont eu des fortunes diverses lors de ce procès qui a révélé au grand jour la roublardise du prévenu. C’est ainsi que concernant les sieurs Aboubacar Touré, spécialiste en productions animales et gérant de Paquet Agro-Services qui avait livré au prévenu 23 bovins lors de la fête de la Achoura ou Tamkharite et Amadou Sow délesté de 269 ovins, le tribunal a déclaré l’action publique éteinte. Relativement au délit d’escroquerie perpétré contre Ndèye Adama Mboup et le pauvre étudiant Ndeury Sarr, le tribunal a reconnu le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et, pour la répression, l’a condamné à un mois d’emprisonnement ferme. Il devra payer 2 millions de F CFA à Ndeye Adama et 1 million de F CFA à Ndeury Sarr en guise de dommages et intérêts.



Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Pape Maoumy Ndiaye et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 1.360.000 F CFA. Mais ne croyez pas que les choses vont s’arranger pour autant pour le prévenu. Certaines de ses victimes ont décidé d’interjeter appel du verdict et une autre affaire d’escroquerie foncière le concernant est encore instruite au niveau de la Division des investigations criminelles (DIC).