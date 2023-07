Justice : El Malick Ndiaye également libre…

Après la libération de Birame Soulèye Diop, numéro 2 du Pastef, le chargé de communication des Patriotes, El Malick Ndiaye, a obtenu une…liberté provisoire, ce 19 juillet 2023. Vous avez bien lu. Une liberté provisoire, alors qu’on le faisait valser depuis quelques jours à travers des retours de parquet, constate Le Témoin.



Le chargé de la communication de Pastef, qui est toujours sous bracelet électronique, avait été arrêté pour appel à l’insurrection et diffusion de fausses nouvelles. Il aurait lancé cet appel à travers un audio dont il avait nié être l’auteur. Encore une des hérésies du pouvoir qui traque des vidéos et des audios, pendant que de vrais criminels de notre économie covid circulent librement. Il faut poursuivre cette série de libérations, avec tous ces messieurs et dames injustement arrêtés et emprisonnés pour des peccadilles.