Justice: Jour de vérité pour Assane Diouf

Assane Diouf croise les doigts et prie que le juge n’ait pas une main lourde. En fait, c’est aujourd’hui que le tribunal correctionnel de Dakar va rendre le verdict du procès d’Assane Diouf tenu le 15 janvier dernier.



Si le tribunal suit le réquisitoire du parquet, explique L'As, Assane Diouf va écoper une peine d’emprisonnement de 2 ans dont 8 mois ferme. Il est poursuivi pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, rébellion et provocation directe à une manifestation. Mais il faut préciser que son avocat, Me Ciré Clédor Ly, a introduit une requête pour lui obtenir la liberté provisoire. La requête a été rejetée par le tribunal. Assane Diouf a été arrêté le 1er juin 2020 à Guédiawaye.