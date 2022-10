Justice : Kalifone Sall condamné à 6 mois dont un mois ferme et...

Le verdict est tombé pour Kaliphone Sall. L’activiste a été condamné par le tribunal des flagrants délits, pour coups et blessures pour une peine de 6 mois, dont 1 mois ferme de prison et une amende de 500 000 FCfa.



Le Tribunal ordonne également la contrainte par corps, s’applique dans le cas d’un condamné de moins de 65 ans, solvable et qui ne s’acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers le Trésor public, informe Rewmi.com.