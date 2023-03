Justice: L’Union nationale de travailleurs de la Justice en grève de 72 h à partir de ce lundi La grève de l’Union nationale de travailleurs de la Justice (UNTJ) se poursuit et les agents vont entamer une cessation de travail de 72 heures à partir de ce lundi. Cette grève fait suite à la non satisfaction de leurs revendications.

Le secrétariat exécutif national de l’UNTJ a déclaré : « Pour notre respect et pour notre dignité, nous décrétons une grève totale de 72h renouvelables le lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mars 2023 ».



L’instance a expliqué les raisons de ce nouveau mot d’ordre en déclarant que « nous venons de boucler une grève de deux semaines qui est largement suivie dans les différentes juridictions du Sénégal et qui a causé un préjudice énorme aux justiciables. Sur les 09 points de revendications de notre plateforme, aucun point n’a encore été résolu ». De plus, le cabinet du garde des sceaux a repoussé sans motif convaincant la rencontre avec le ministre qui était prévue ce vendredi à 18h.



Les travailleurs de la justice réclament plusieurs choses, telles que la revalorisation des primes de participation à la judicature en les doublant, la pérennisation et le paiement desdites primes au plus tard le 5 de chaque mois, l’intégration de l’UNTJ au comité de Gestion des Fonds Communs de Greffe, le virement des fonds communs de greffe au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre écoulé, l’indemnité de logement pour tous les travailleurs de la justice et le reclassement à la Hiérarchie A2 pour tous les Greffiers, entre autres.



