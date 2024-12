Justice/ Les requêtes de Lat Diop rejetées: La défense prépare sa riposte

Les deux requêtes (annulation de la procédure qui le vise pour vice de forme et main levée sur ses comptes) de Lat Diop ont été rejetées. Saisie par les avocats de l'ancien ministre des Sports, la Chambre d'accusation financière a estimé que leurs recours n'ont pas été déposées dans les délais, explique Les ECHOS, repris par Seneweb.



Du coup, poursuit la même source, «la juridiction d'instruction du second degré n'a même pas examiné le fond du dossier».



La défense, loin d'être convaincue, envisage de saisir la Cour suprême, complète Les Échos. «Le combat continue», martèle un des avocats de Lat Diop.



L'ancien directeur général de la Lonase, poursuivi pour extorsion de fonds et détournement de deniers publics portant sur 8 milliards de francs Cfa, a été inculpé et envoyé en prison en septembre dernier pour ces chefs à la suite d’une dénonciation du patron de 1XBet au Sénégal, Mouhamed Dieng.