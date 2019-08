Justice: Me Malick Sall veut dialoguer avec les magistrats Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall huiler les relations entre l'Exécutif et le Judiciaire. Il a déclaré vouloir dialoguer avec les magistrats, invitant l'Etat à accorder une meilleure écoute à ces derniers.

« J’entends privilégier le dialogue et la concertation permanente pour éviter les écueils d’incompréhensions dans un monde de pluralisme d’opinions, de liberté d’expression et de forte judiciarisation des litiges où rien n’est pardonné aux acteurs judiciaires », a dit le ministre de la Justice, samedi en marge l’assemblée générale de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), réaffirmant la volonté du président d’accompagner la volonté de transparence dans la nomination des magistrats.

Le Garde des Sceaux a invité l’Etat à accorder aux magistrats « une écoute soutenue » pour leur garantir des conditions optimales d’exercice de leur fonction,

« Les décrets d’application des lois organiques portant statut des magistrats et sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ont été enrôlés dans le circuit d’adoption du Conseil des ministres et le décret relatif aux modalités de désignation des membres élus et de fonctionnement du CSM a d’ailleurs été adopté en Conseil des ministres du 25 juillet 2019 », a-t-il d’ailleurs informé. Informant, dans le même temps, que le décret d’application sur l’évaluation de l’activité professionnelle des magistrats est toujours en cours d’élaboration.



