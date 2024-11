Justice: Moustapha Diakhaté condamné à 2 mois ferme

L’ancien député Moustapha Diakhaté a été condamné, ce jeudi, à deux mois ferme pour les délits d’insultes par le biais d’un système informatique et de discours contraire aux bonnes mœurs. C’est le prologue d’un procès qui a duré plusieurs tours d’horloge devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, informe LeSoleil-Digital,.



Le procureur avait requis, un peu plus tôt dans la journée, une peine d’un an de prison, dont six mois ferme, ainsi qu’une amende ferme de 300 000 F CFA à l’encontre de M. Diakhaté.



Devant le juge, le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés, affirmant qu’il n’a jamais insulté personne. « Je n’ai pas le droit d’insulter, à plus forte raison une communauté », s’est-il défendu.



L’ancien parlementaire a, toutefois, réitéré ses propos, selon lesquels : « celui qui met un bulletin d’Ousmane Sonko dans une urne est maudit ».