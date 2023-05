Justice: Ndèye Maty Niang placée sous mandat de dépôt

Ndeye Maty Niang a été entendue cet après-midi par le juge d’instruction du 2e cabinet du Tribunal de Dakar. A l'issue de son interrogatoire, elle a été inculpée pour actes et manœuvres de nature à porter atteinte à la sécurité publique, usurpation de fonction de journaliste. Elle a été placée sous mandat de dépôt, informe Senenews.



Les propos qui lui ont valu son arrestation…



« Peut-être à travers les répliques dans les commentaires, vous comprendrez si c’est toujours moi Maty qui parle ou une autre personne. Mais sachez juste une chose même si je suis arrêtée, cette page continuera à vous fournir des informations vraies. C’est confié déjà à une personne de confiance. No justice, no peace! Ni la prison, ni la mort ne m’ébranle. Je suis une Linguère et on continue ensemble la marche vers la victoire », a écrit la journaliste avant son arrestation.





Ce n’est pas la première fois qu’un journaliste lié à l’affaire « Sweet Beauté » est arrêté. Pape Alé Niang (Dakar Matin), Pape Ndiaye (Walf), Moustapha Diop (Walf) et Babacar Touré (Kéwoulo) ont tous été convoqués par la Division des Investigations Criminelles (Dic), et les moins chanceux ont même été emprisonnés, rappelle Senenews.