Justice-Perpétuité requise contre l’ex gendarme Hategekimana : L’ambassadeur rwandais au Sénégal applaudit Ayant perdu l’essentiel des membres de sa famille, dont son père et sa mère, durant le génocide de 1994, l’ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Jean Pierre Karabaranga, a réagi, suite au jugement du présumé meurtrier de sa famille.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2023

Jugé devant la Cour d’assises de Paris pour génocide et crimes contre l’humanité, l’ex gendarmé rwandais Philippe Hategekimana, naturalisé français sous le nom de Philippe Manier, risque la réclusion criminelle à perpétuité.



Et en attendant le verdict de cette affaire qui est attendu ce mercredi, M. Karabaranga a déclaré au micro de iRadio : «C’est une très bonne nouvelle pour les familles des victimes et tous les survivants du génocide en 1994. Le crime de génocide est un crime qui a été perpétré contre le peuple de Rwanda et dont les auteurs, les organisateurs et les planificateurs, sont éparpillés à travers le monde et beaucoup continuent d’échapper à la justice».



Selon lui, «29 ans après, beaucoup ont changé de nom, de nationalité et beaucoup courent toujours». Selon l’ambassadeur, c’est un message qui est adressé à tous les génocidaires, éparpillés à travers le monde, pour leur dire que la justice va être dite»

Bes Bi



