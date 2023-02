Justice : Retour de parquet pour Gaoussou Sonko et Lamine Niang, second retour pour les 31 «Patriotes» Les 31 militants de Pastef, arrêtés le 16 février lors du procès de Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko, continuent d’être trimballés entre le Palais de justice et le Commissariat central de Dakar, nous apprend « L’As ».

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Février 2023 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Me Cheikh Khoureyssi Bâ renseigne que les «Patriotes» ont obtenu un second retour de parquet. Ainsi, ils passent leur 5e nuit consécutive au violon du Commissariat central.



Et selon le journal, pour rester avec les militants de Pastef, deux autres parmi eux attendent d’être édifiés sur leur sort, après quatre nuits passées à la Brigade de gendarmerie de Thiong.



Il s’agit de Gaoussou Sonko et de Lamine Niang du «convoi du 2 février». Selon Me Khoureyssi Bâ, ils ont également bénéficié d’un retour de parquet, mais ils ont dormi hier avec les 31 "patriotes" au Commissariat central.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook