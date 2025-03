Justice: Zale Mbaye et Nogaye Kara condamnés à 3 mois ferme

Ce lundi 24 mars 2025, le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné Saliou Mbaye, alias Zale Mbaye, et Nogaye Dieng, connue sous le nom de Nogaye Kara, à une peine d’un an de prison, dont 3 mois ferme. Ils étaient poursuivis pour collecte illicite de données à caractère personnel, discours contraire aux bonnes mœurs et injures publiques, suite à une plainte déposée en février 2025, par la commerçante Laya Diallo, rapporte "Seneweb".



Laya Diallo accusait Zale Mbaye et Nogaye Kara de l’avoir diffamée sur TikTok, en publiant son numéro de téléphone et en l’accusant d’être atteinte du VIH/SIDA. Arrêtés par la Division Spéciale de la Cybersécurité, les deux prévenus ont été déférés au parquet de Dakar le jeudi 20 mars. À la barre, les vidéos des deux parties ont été projetées. Zale Mbaye et Nogaye Kara ont reconnu les faits et présenté leurs excuses, Zale Mbaye affirmant que Laya Diallo l’avait provoqué, en le traitant d’homosexuel. Bien que Laya Diallo ait retiré sa constitution de partie civile et accordé son pardon, l’affaire a suivi son cours.



D'après la même source, le Procureur, après avoir sermonné les prévenus, avait requis 2 ans de prison, dont 3 mois ferme. La défense, représentée par Mes Aboubacry Barro, Abdy Nar Ndiaye et Iba Mar Diop, a plaidé la clémence, promettant que leurs clients ne récidiveraient pas. Le tribunal a finalement relaxé Zale Mbaye du chef de collecte illicite de données, mais l’a reconnu coupable de discours contraire aux bonnes mœurs. Nogaye Kara a été déclarée coupable de tous les chefs d’accusation. Les deux écopent d’un an de prison, dont 3 mois ferme et passeront donc la fête de la Korité derrière les barreaux.