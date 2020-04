Justice : la suspension des audiences maintenue jusq’au 4 mai 2020 La suspension des audiences dans le domaine de la justice est maintenue jusqu’au 4 mai prochain. Cela, conformément à la décision du président de la République de proroger l’état d’urgence au Sénégal jusqu’à cette date. C’est ce qu’a indiqué le ministre de la Justice, Me Malick Sall sur la Rfm, ce lundi. Il a toutefois précisé que certaines audiences en flagrant délit peuvent se tenir, mais il ne faut pas que l’audience dépasse 5 personnes. Seules les présences d’un avocat, d’un magistrat et d’un greffier, sont tolérées, a-t-il dit. D’ailleurs, a-t-il souligné, des recommandations ont été données au procureur de la République, pour que les mandats de dépôt soient évités au maximum.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Avril 2020 à 13:48



