Justin Bieber: Cette terrible découverte qui l'a dévasté

Justin Bieber vient d'annoncer à ses millions d'abonnés Instagram qu'il allait devoir arrêter de boire sa bière préférée. En cause : la découverte de son allergie au gluten.

Heureusement que la saison des apéros se termine, car Justin Bieber va devoir faire une croix sur une de ses boissons préférées. «Terrible nouvelle, je suis officiellement allergique au gluten», a-t-il révélé dans une des stories de son compte Instagram. "C'est fini la Corona, à moins qu'ils se mettent à la bière sans gluten", poursuit-il à n'en pas douter sous le choc.



Il ne lui reste plus qu'à se rabattre sur la bière qu'il a prise en photo, brassée par Omission Brewing et dépourvue de gluten… À en croire le chanteur, «elle défonce» alors c'est finalement un mal pour un bien !



Un futur père de famille ?



S'il ne dit pas comment il a appris la mauvaise nouvelle, Justin Bieber semble décidé à prendre soin de lui. Désormais marié à Hailey Baldwin, il a déjà mentionné à plusieurs reprises son souhait de fonder une famille… et doit donc faire attention à lui ! Depuis qu'ils se sont dit « oui » il y a quelques semaines, les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour. Non seulement ils ont longuement célébré leur union, mais ils ont aussi affronté plusieurs difficultés côte à côte – à commencer par un accident de voiture.



La prochaine étape serait-elle de se trouver un petit nid douillet ? Et pourquoi pas une chambre pour bébé ?



