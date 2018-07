Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Justin Bieber et Hailey Baldwin vont se marier Rédigé par leral.net le Lundi 30 Juillet 2018 à 15:52 | | 0 commentaire(s)|

Le chanteur Justin Bieber et sa fiancée Hailey Baldwin vont s’unir pour la vie. Et les deux amoureux commencent les préparatifs…

Depuis quelques semaines, c’est la nouvelle qui affole les fans de Justin Bieber. Le chanteur canadien va épouser sa petite amie Hailey Baldwin. Donc, c’est sans surprise qu’on apprend que les préparatifs commencent !

JUSTIN BIEBER : IL VEUT OFFRIR À HAILEY BALDWIN UN MARIAGE DE PRINCESSE

Les deux tourtereaux sont aux anges ! En effet, Justin Bieber et Hailey Baldwin vont s’unir pour la vie. Le mariage est en pleine préparation. Cependant, on ne connait pas encore la date de leur mariage mais il s’annonce historique !



Un proche s’est confié : « Au départ, Justin voulait une cérémonie intime, comme celle de son père cette année, mais maintenant, il est partagé. Une part de lui voudrait y aller à fond et offrir à Hailey un mariage de princesse. Il parle de louer une immense salle pour 500 personnes et que ce soit son père, l’acteur Stephen Baldwin, qui officie (…) »

Hailey Baldwin se laisse donc aller et profite de l’instant, pendant que Justin Bieber organise tout ! « Hailey, elle, est simplement heureuse d’être fiancée et se laisse porter. Mais Justin a déjà commencé à dresser la liste des invités et à auditionner des wedding-planners en ligne parce qu’il veut que cela aille vite »

L’INCROYABLE DÉCLARATION D’AMOUR

L’ex de Selena Gomez et la mannequin BFF avec Bella Hadid se sont remis ensemble il y a peu et pourtant c’est l’Amour avec un grand A ! Il y a quelques semaines, Justin Bieber déclarait sa flamme au grand public.

Via son compte Instagram, la star de la chanson révélait « Tu es l’amour de ma vie Hailey Baldwin et je ne voudrais pas la passer avec quelqu’un d’autre. Tu me rends tellement meilleur et on se soutient tellement bien !! Je suis impatient de passer la meilleure période de la vie ! (…) »

« Je promets de diriger notre famille avec honneur et intégrité en laissant Jésus guider par son Saint-Esprit tout ce que nous faisons et chaque décision que nous prenons. Mon coeur est complètement à toi et te mettra toujours en premier. C’est marrant car maintenant, avec toi, tout semble avoir du sens ! Ce qui m’excite le plus, c’est que mon petit frère et ma petite sœur puissent voir un autre mariage stable et sain et chercher à leur tour la même chose ! »

Crédits photo : BestImage





