KAAY BOOK Etats-Unis: Déthié Fall descend en flammes Macky Sall et expose son programme aux Sénégalais

Dans le cadre de l’opération KAAY BOKK, Déthié Fall a rencontré ce mardi à la Maison des Sénégalais de l’Amérique (ASA), au 116 st à New York, nos compatriotes, pour échanger avec eux sur la situation du pays.



"Nous avons largement échangé sur les dérives du Président Macky Sall concernant les libertés et la démocratie et je leur ai aussi exposé mon projet pour le développement du Sénégal. J’ai profité aussi de l’occasion pour demander à nos compatriotes, de taire leurs divergences et de se retrouver tous dans une seule association, au lieu d’en avoir deux qui se concurrencent de façon malsaine" , a fait savoir le président du Parti Républicain et du Progrès (PRP).



Déthié Fall était accompagné des responsables du parti, dont Bathie Dia et Khadim Babou.