"KOVA", fondateur de Biba Sénégal: Une entreprise de production de lait caillé et thiakry au Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mars 2020 à 16:28 | | 0 commentaire(s)| Plus connu sous le nom de "KOVA", A.F. Touré de son vrai nom, est un jeune entrepreneur sénégalais. KOVA a reçu une formation de technicien en architecture. Mais, il a préféré entreprendre dans un domaine autre que celui, de sa formation initiale.

Avec un ami, « Kova » a mis en place l'entreprise Biba Sénégal qui s'affaire dans la production du lait caillé plus connu sous le nom de « Biba Soow et Thiakry ». Leurs produits sont très bien appréciés par les clients et les retours reçus sont positifs.



Biba Sénégal fera partie d'ici à quelques années, des premières entreprises de production de lait caillé et thiakry au Sénégal. Ses produits avec un secret qu'eux seuls détiennent, sont décrits comme étant appétissants, délicieux et naturels.



L'entreprise Biba Sénégal était confrontée à ses débuts, à des difficultés pour livrer ses produits avec les fortes demandes des clients. Et, elle cherchait des appuis matériels ou financiers pour y parvenir et rehausser leur chiffre d'affaires.



Au-delà de ce problème, constate-t-on, il y a aussi les charges fixes mensuelles (location, factures d'électricité, etc.) que les deux jeunes cherchaient à gérer.



Biba Sénégal est sur la bonne voie. Malgré quelques soucis, elle compte avec l'appui de possibles partenaires, prendre un envol bien mérité d'ici à peu.





