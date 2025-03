Kad Bollodji : Traitement dégradant infligé à des talibés, un maitre coranique arrêté par la gendarmerie de Dahra Djolof. Un maitre coranique accusé d’avoir infligé des traitements dégradants à ses disciples est arrêté par la gendarmerie de Dahra Djolof. Le mis en cause poursuivi pour traitement esclavagiste, mise en danger de la vie d’autrui… sera déféré incessamment au parquet de Louga

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Mars 2025 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Selon le quotidien Le Témoin, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Dahra Djolof dans le département de Linguère ont procédé depuis vendredi dernier à l’arrestation d’un maitre coranique. Ce dernier est accusé d’avoir infligé un traitement dégradant et inhumain à quelquesuns de ses élèves.



D’après leurs renseignements, le mis en cause a été perdu par un informateur anonyme, lequel a vendu la mèche aux hommes en bleu, en leur faisant savoir que des disciples de l’école coranique de Kad Bollodji portent des signes de violence corporelle.



Les gendarmes qui se sont rendus dans le temple du savoir sont tombés sur des enfants talibés très mal en point et présentant des blessures visibles le long de leur corps. Interrogés, les mineurs ont porté des accusations à l’endroit de Ch. K. le suppléant du maitre coranique. Le mis en cause, informé que les gendarmes ont pris le dossier en main a pris la fuite.



Naturellement, selon toujours os confrères, à cause de la gravité des faits, les enquêteurs se sont lancés aux trousses de M. D, le responsable du Daara. C’est ainsi qu’il a été cueilli à Touba où il se trouvait. Placé en position de garde–à-vue pour le délit de mise en danger à la vie d’autrui, traitement esclavagiste et non-assistance à personne en danger, le maitre coranique sera déféré ce lundi au parquet de Louga.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook