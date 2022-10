Kaffrine : 26 décès maternels et 239 décès néonataux en 2021

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Octobre 2022 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

Kaffrine doit redoubler d’efforts pour sauver des vies. Lors de la célébration de la semaine de la santé, de la mère et de l'enfant dans la région de Kaffrine, le gouverneur William Manel a soutenu que 26 décès maternels et 239 décès néonataux ont été enregistrés en 2021 dans la région, renseigne L'As.



Selon le chef de l’exécutif régional, les causes sont relatives à la non-disponibilité du sang, aux problèmes de référence ou contre-référence, à l'accouchement à domicile etc. Malgré cela, il constate une tendance baissière du taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile dans la région

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook