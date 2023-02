Kaffrine : Huit cases et sept appartements ravagés par un incendie à Pathé Thiangaye Huit cases et sept appartements ont été ravagés par un incendie qui s’est déclaré, dimanche matin, à Pathé Thiangaye, un village du département de Kaffrine (centre), nous apprend l’APS.

‘’C'est un incendie qui a emporté sept appartements et huit cases d'une même maison", a expliqué le commandant des sapeurs-pompiers de Kaffrine dans un entretien téléphonique avec l’APS..



"Le feu a provoqué plusieurs dégâts matériels. Dieu merci, il n’y a pas de victimes’’, a-t-il ajouté, soulignant qu’un âne et un cheval ont péri dans cet incendie.



Selon lui, le feu dont l’origine reste inconnue a été circonscrit’’ par les sapeurs-pompiers, intervenus rapidement avec l’aide des populations.



Le frère du chef de village de Pathé Thiangaye, Mamadou Seck, qui a déploré les nombreux dégâts, a sollicité le soutien de l'État.



