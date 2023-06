Kaffrine: La cellule régionale de gouvernance, installée

Le Directeur de la promotion de la bonne gouvernance et de l'évaluation, Arona sarr a montré que ces CRG n'ont pas fonctionné depuis leur installation. Donc, cette mission régalienne n'a pas pu aboutir.



Ainsi, pour réparer cette préjudice la direction de la promotion de la bonne gouvernance a procédé à l'installation de nouvelles cellules dans les régions de kaffrine, Saint Louis Fatick, Sedhiou et Dakar afin de les réactiver et permettre aux collectivités territoriales d'être plus transparentes.



Avec la collaboration de l'ONG ALPHADEV, ces nouvelles cellules vont être dotées d'un budget de fonctionnement qui leur permettra de mettre en place un dispositif de suivi-évaluation avec une production de contenu clair afin de produire un rapport périodique.