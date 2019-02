Kaffrine: Le Pds vote Idy ou Madické Niang La Fédération départementale du PDS de Kaffrine sous la houlette de son président Babacar Gaye, a tenu une assemblée générale élargie aux autres départements de la région. Reportage.

Une rencontre lors de laquelle les libéraux du Ndoucoumane ont donné mandat au parti de Wade et au président Babacar Gaye de prendre langue avec les candidats libéraux Idrissa Seck et Madické Niang pour une éventuelle alliance.

Mais les frères du porte parole du PDS exclut toute alliance avec le libéral Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Février 2019 à 07:28



