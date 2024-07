Kaffrine : Le ministère de la Santé annonce un cas humain de fièvre du Nil occidental ou West Nile Fever

« Je vous informé que le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a notifié un cas humain de fièvre du Nil occidental ou West Nile Fever à Kaffrine, chez une fille âgée de 18 ans », a renseigné dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et l’Elevage, précisant que « la prise en charge a été effective au niveau du District sanitaire de Kaffrine ».



Dr. Mabouba Diagne de rappeler à ce titre, que « la maladie qui est une zoonose, est transmise habituellement par les piqûres de moustiques du genre Culex ».



« En effet, le cheval est sensible au virus et l’infection peut provoquer une fièvre, une encéphalomyélite et une paralysie des membres postérieurs », a expliqué le ministre de l’Agriculture, ajoutant que « généralement, les oiseaux migrateurs jouent le rôle de réservoirs du virus ».



En ce sens, M. Diagne demande de renforcer la surveillance épidémiologique et de procéder à la sensibilisation des éleveurs, sur la protection contre les piqûres de moustiques et la destruction des larves de moustiques.













Sud Quotidien