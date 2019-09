Kaffrine- Taïba Keur Set Goumbo : Un village sénégalais presque rayé de la carte par une grosse tornade Les habitants du village de Taïba Keur Set Goumbo, situé dans la Commune de Kathiote, région de Kaffrine sont en train de vivre des jours interminables. Ces derniers frôlé la mort pendant des heures. Une mini-tornade s’est abattue dans cette localité suite aux précipitations du jeudi dernier. Ladite tornade a détruit une bonne partie du village.

Le village de Taïba Keur Set Goumbo dans la Commune de Kathiote, région de Kaffrine a été presque rayé de la cartographie du pays par une mini-tornade. Même s’il n’y a aucune perte en vie humaine, ce vent violent accompagné d’une forte pluie, a détruit des toitures, arraché des arbres. Au total 93 cases ont été détruites, animaux domestiques, biens matériels et nourritures emportés.



Les habitants, constate-t-on, sont dans un désarroi total. « Une forme de bouchon. C’est de cette manière qu’on peut le décrire. Car en quelques heures de pluies, un énorme typhon noir a troublé tout le village, il y avait du bruit partout, tout s’envolait en l’air. Vu le danger énorme, on courait tous pour mobiliser les habitants afin qu’ils puissent se sauver et évacuer quelques biens », a raconté un habitant dudit village, Issakha Thiam.



D’après son récit, tout le monde était dehors pour passer la nuit à la belle étoile. « En quelques heures, il y a eu trop de dégâts, certaines cultures ont même été détruites. Un arbre de plus de 300 kilos a été soulevé par les vents, des toitures de maison arrachées. Certaines parcelles ont été broyées », précise-t-il.



Sous ce registre, le chef du village de Taïba Keur Set Goumbo, faisant un état des lieux, a constaté au petit matin d’énormes dégâts. « Certaines ont été fortement touchées par la catastrophe. Je lance un appel solennel à toutes les autorités compétentes. Surtout, celles de Kaffrine à assister les habitants de ce village. Ils en ont vraiment besoin d’aide », invite-t-il.





Face à cette destruction, le Chef du village doute de leur appartenance au Sénégal. Depuis cette catastrophe, dénonce-t-il, aucune visite d’autorités n’a été enregistrée. « Nous sommes totalement abandonné à nous même », se lamente ce chef de famille, victime de la catastrophe, Sanoune Seck.



A retenir que la seule et unique route, reliant Taïba à la Commune de Kathiote est envahie par les eaux de pluie. « C’était la seule issue qui menait à Kathiote, il n’y a pas de raccourcis. Les populations sont obligées de parcourir des kilomètres pour avoir accès aux soins de santé et aux commerces », fustige-t-on.



