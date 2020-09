Kaffrine étrenne son centre hospitalier régional financé à hauteur de 18 milliards Fcfa

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a visité ce vendredi le futur centre hospitalier de la région de Kaffrine. Rendez-vous est pris pour le mois de décembre prochain pour procéder à son inauguration, informe L'As. Selon les assurances du ministre, l’hôpital va être fonctionnel juste après son ouverture, car une réflexion est déjà entreprise par les autorités administratives et sanitaires.



Le journal indique que cet hôpital a coûté globalement un montant d’environ 18 milliards. Ce sera un centre de dernière génération avec toutes les spécialités, de la cardiologie en passant par l’orthopédie.



l y aura également 5 blocs opératoires fonctionnels, une imagerie de dernière génération. « On a fondamentale un dispositif extrêmement moderne. C’est un hôpital qui une capacité litière de 150 lits répartis sur plusieurs spécialités. Ce qu’il faut noter est qu’on a des spécialités de pointe. La direction des établissements est en train de travailler sur le recrutement de futurs spécialistes pour que ces derniers puissent exercer dans cet hôpital », a expliqué Abdoulaye Diouf Sarr..











