Kaffrine : un gang de voleurs démantelé Quatre membres présumés d’une bande de voleurs ont été déférés au parquet de Kaolack jeudi après avoir été arrêtés trois jours plus tôt à Kaffrine par des éléments du commissariat central de cette localité du centre du pays, a appris l’APS de source policière.

Ils sont suspectés de faire partie d’une bande de voleurs responsable de plusieurs cas de vol de motos et d’autres larcins dans la zone de Kaffrine. Leur arrestation, intervenue dans la nuit de dimanche à lundi, a été le fruit d’une enquête rondement menée par les hommes du commissaire Hamady Baldé. L’aboutissement d’une affaire partie de plusieurs plaintes et déclarations portant sur des vols de motos enregistrées depuis cinq mois, a expliqué à l’APS, Moussa Fall, l’adjoint du commissaire central de Kaffrine.

Dans cette affaire, les enquêteurs ont flairé le bon coup en ayant identifié à Kaffrine un individu présenté comme un récidiviste.



‘’Nous avons deux jours après enregistré une déclaration de vol d’un agent des services d’hygiène résidant à la périphérie de la ville et portant sur un sac au dos contenant 513 000 francs Cfa, une pochette contenant 13 000 francs, deux téléphones portables, une bonbonne de gaz et divers autres objets’’, a fait savoir l’officier de police.

Il a souligné que les investigations ont par la suite permis de procéder à l’arrestation du principal suspect, un homme de 38 ans, domicilié au quartier Kaffrine 2 Nord, en même temps qu’un membre présumé de la bande de voleurs, tandis qu’une autre personne a réussi à prendre la fuite. Confondu par les preuves matérielles trouvées en sa possession par les enquêteurs, notamment un sac de couleur grise et des documents administratifs et bancaires au nom de l’agent des services d’hygiène de Kaffrine, le principal suspect passe rapidement aux aveux, selon l’adjoint du commissaire.

Il reconnaît faire partie d’une bande de voleurs de motos qui écumait la localité depuis un certain temps, admettant ainsi sa participation au cambriolage en décembre dernier du domicile d’agents de la brigade régionale des stupéfiants. Deux motos avaient alors été emportées, selon l’enquêteur. Le suspect a ensuite conduit les policiers à l’endroit où il avait caché une moto volée avant de contacter un autre individu à qui il avait confié une autre moto-taxi également volée. L’homme en question est arrêté à son tour.

Un autre membre du groupe a été à son tour arrêté à Mbar, une localité de la région de Fatick. Il détenait une moto volée et du chanvre indien, a précisé l’adjoint du commissaire de Kaffrine. Ils sont ainsi tous poursuivis pour ‘’association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit en réunion et recel’’, a-t-on appris de la police.

