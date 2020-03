Kafountine : 4 pêcheurs sauvés en mer par la marine nationale Quatre pêcheurs ont été sauvés par la Marine nationale après le chavirement de leur pirogue au large de Kafountine, dans la nuit du 17 mars, selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées.

« L'embarcation dénommée Yaye Bator Dieng avait quitté Kafountine de 14 mars 2020 pour un retour prévu le même jour. Alerté le lundi 16 mars vers 12 h, le Centre de coordination de la Marine nationale a dépêché la vedette de Sangomar basée à Elinkine. A son arrivée sur zone, le Sangomar a participé aux recherches déjà en cours par les pêcheurs locaux », indique, à cet effet, le colonel Matar Diop. Les pêcheurs qui portaient leurs gilets de sauvetage ont pu être secourus et ramenés à Kafountine, remorqués par la vedette Sangomar.

