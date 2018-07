Kafountine : Le maire accusé de faux et de détournement, dément et menace

Le Forum civil remet en cause la gestion financière et foncière de la commune de Kafountine. L’organisation de la société civile a été alertée par «la communauté de Kafountine», selon les termes d’Abdoulaye Diallo, coordonnateur départemental du Forum civil de Bignona, interrogé par la Rfm.

Ce dernier assure que le Forum civil a mené des investigations qui ont permis de découvrir des irrégularités dans la conduite des affaires de la commune, des manquements qu’aurait reconnus le comptable public, qui fut le percepteur du département de Bignona.

Contacté par la Rfm, le maire de Kafountine, Victor Nfansou Diatta, a promis de «réagir plus tard».

Les irrégularités en question portent, selon Abdoulaye Diallo, sur les redevances du quai de pêche, des fausses factures servies aux commerçants de Kafountine et non répertoriées dans les comptes du Trésor public.

Fort de ces éléments, le Forum civil réclame «l’audit de la gestion financière de la commune de Kafountine mais aussi l’audit de la gestion foncière. On a été sidéré d’entendre qu’il y a eu 52 hectares qui ont été octroyés à un particulier», accuse Abdoulaye Diallo. Qui invite l’État à «se tourner vers cette commune pour voir ce qui s’y passe en termes de gestion foncière et surtout en termes de respect des principes de bonne gouvernance».











