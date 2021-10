Kafountine: Les convoyeurs des 175 migrants arrêtés

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Octobre 2021 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

La Compagnie de la gendarmerie de Kafountine a démantelé le vaste réseau de passeurs qui tentaient d’emmener, via la mer, 175 migrants en Espagne. L’opération a été réalisée après trois jours intenses de recherches, suite aux auditions de tous les candidats à l’émigration clandestine par les hommes en bleu.



Quatre personnes, tous des pêcheurs, ont été interpellées. Il s’agit des nommés Mbaye Souaré, Ibrahima Souaré, Ablaye Kane et Ahmet Diop. « Ils réclamaient à chaque candidat, entre 250 et 400.000 FCfa ». Selon des sources de "Libération" online, les candidats au voyage ont été tous libérés.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos