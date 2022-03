Kalidou Kassé coopté président d’honneur de l’association Glob'Arts !

L’Association Glob’ Arts est un creuset artistique international regroupant ce qui se fait de mieux dans le milieu des Arts. Elle a comme objectif de permettre à tous les artistes de s’exprimer dans leur art sous toutes ses formes dans le cadre de manifestations et/ou en permettant à ceux vivant dans les pays les plus pauvres qui n’ont pas ou peu de moyens de pouvoir exprimer leurs talents. Elle peut désormais compter sur l’expertise de l’artiste Kalidou Kassé.



En effet, indique Le Témoin, celui que l’on surnomme le « Pinceau du Sahel » a été coopté au titre de président d’honneur de l’association par le Conseil d’administration de cet organisme qui a son siège à Nice. «… Depuis nos différents échanges et entrevues artistiques, notamment celle lors de l’inauguration du CIAC à Dakar, nos démarches et nos volontés communes envers la promotion d’artistes et l’art en général au plus haut niveau sous toutes ses formes se rejoignent » écrit, dans sa correspondance adressée au Pinceau du Sahel, Mme Rachel Saturnin, présidente de l’Association Glob’Arts. Toutes nos félicitations au talentueux Kalidou Kassé pour cet honneur qui lui est fait !