Kalidou Koulibaly : "Notre système, c'est le 4-3-3"

Le 3-5-2 est peut-être un système qui peut apporter des solutions. Le défenseur des "Lions" Kalidou Koulibaly apporte des précisions dans le quotidien Stades. « Cela peut être une solution, si on en a besoin pour la Coupe du monde. On ne sait jamais. Mais il ne faut pas oublier que notre système de prédilection, c’est le 4-3-3 ou le 4-2-31. Le coach le savait et il voulait essayer le 3-5-2. Il y a de bonnes choses à retenir sur ces deux matchs ».