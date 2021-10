Kandiadiou: 9 élèves et 2 étudiants, victimes d’une mine antichars Les 11 victimes de l’explosion d’une mine antichars survenue ce vendredi dans le village de Kandiadiou, dans la commune d’Oulampane (Bignona, sud), sont neuf élèves et deux étudiants.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Octobre 2021 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|

D’après les sources locales d’Aps, quatre élèves et un étudiant en licence à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ont été tués dans le souffle de la déflagration.



Un membre d’une des familles hébergeant ces élèves à Kandiadiou, a confirmé l’information, tout en précisant que cinq des six blessés sont des élèves du lycée de cette même localité. L’autre élève blessé dans l’explosion est un nouveau bachelier qui attend d’être orienté dans une université publique.



Les 11 victimes, qui étaient à bord d’une charrette, revenaient de la grande prière du vendredi qu’ils venaient d’accomplir à la mosquée de Kandiadiou.



Les blessés ont été secourus par les militaires qui les ont acheminés dans des structures de soins. «Les cinq morts ont été enterrés sur place, tellement les corps ont été broyés par la déflagration de la mine antichar», a révélé une source établie à Kandiadiou.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos