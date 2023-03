Kany Beye, Maire de Ndoulo: «Ils ont voulu assassiner Ousmane Sonko»

Le maire de la commune de Ndoulo a réagi aux heurts ayant conduit à la dégradation de la santé du leader du Pastef, Ousmane Sonko. Selon Kany bèye, on a voulu assassiner Ousmane Sonko. Maire de la commune de Ndoulo et délégué régional de la coalition Taxawu Sénégal, par ailleurs coordonnateur départemental de la coalition Yewwi Askan wi à Diourbel, Kany Bèye ne décolère toujours pas après les événements survenus la semaine dernière lors du procès opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko.



L’édile de Ndoulo a clairement condamné ce qu’il a qualifié d’actes d’une autre époque. «Les actes auxquels nous avons assisté prouvent qu’ils ont voulu assassiner Ousmane Sonko pour se débarrasser de lui définitivement. Personne ne peut comprendre pourquoi ces gens ont aspergé Ousmane Sonko d’un liquide qui l’a littéralement rendu inconscient, et ensuite le bloquer pendant plusieurs heures, l’empêchant d’aller se faire soigner. Ces mauvais traitements qu’ils ont infligés à Ousmane Sonko démontrent la nature des personnes qui nous avons à faire. Ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Personnellement, je conseille à Ousmane Sonko de ne plus répondre au tribunal dans tous ces procès. Parce qu’en définitive, qu’il y aille ou pas, les décisions seront toutes les mêmes ; il sera condamné quoi qu’il puisse faire et quelles que soient les preuves qu’il pourrait produire. Que les tenants du régime sachent qu’ils seront tenus pour responsables de tout ce qui arrivera à Ousmane Sonko», dit-il.



Très inquiet, Kany Bèye trouve que le Sénégal se dirige inéluctablement vers un chaos. «Actuellement, l’élimination des opposants reste la seule préoccupation des tenants du pouvoir. Macky Sall usera de tous les moyens, même non conventionnels, pour éliminer Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade pour la prochaine élection présidentielle. Mais qu’il sache qu’on ne le laissera pas mettre sur la touche ceux-là qu’il considère comme ses principaux rivaux politiques. La stratégie de Macky Sall, c’est d’écarter ses principaux opposants pour ensuite proclamer sa candidature pour 2024. «C’est à se demander si Macky Sall et ses ouailles comprennent qu’ils ne peuvent pas s’éterniser au pouvoir. Mais ils regretteront leur forfaiture parce qu’ils iront tous en prison, et Macky Sall en premier. Depuis 2012, c’est un régime dictatorial qui a été instauré au Sénégal. Les libertés sont bafouées, les droits violés. Si Me Abdoulaye Wade avait fait comme lui, Macky Sall ne serait jamais président de la République. Mais le Président Wade est un démocrate et un vrai républicain, et un homme digne qui savait prendre de la hauteur. C’est ça l’énorme différence», a tranché le maire de Ndoulo, Kany Bèye

L’As