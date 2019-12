Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kanye West fait un remix de «if » de Davido sur une chanson chrétienne Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 15:03 | | 0 commentaire(s)| L’une des plus grandes nouvelles de 2019 est que le rappeur lauréat de nombreux prix à plusieurs reprises et l’un des rappeurs les plus influents de tous les temps, Kanye West sont sur le point de faire une collaboration.





Depuis quelques jours, Kanye West est aperçu dans des vidéos menant une chorale à l’église de Joel Olsteen et d’autres rassemblements chrétiens.



Dans une nouvelle vidéo partagée en ligne, Kanye et ses choristes, y compris sa fille North West, sont vus en train de chanter pendant le service du dimanche, et c’était le titre à succès ‘If’ du chanteur nigérian Davido.



Ils ont emprunté la chanson et changé quelques paroles pour en faire une chanson chrétienne.



La vidéo a attiré l’attention de Davido et il l’a partagée sur sa page Instagram avec la légende «Louez le Seigneur».



Regardez la vidéo ci-dessous…





