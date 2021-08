Kaolack: Des manifestants brûlent des pneus et barrent la route

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Août 2021 à 18:22 | | 1 commentaire(s)|

Les jeunes du quartier Médina Mbaba, commune de Kaolack, ont manifesté leur colère ce dimanche. Ces manifestants ont barré la route qui mène vers Médina Baye et brûlé des pneus.



Ils fustigent l’état d’insalubrité du canal, traversant leurs habitations et la puanteur qui s’y dégage.



Ainsi, deux membres du mouvement « And Suxali Médina Mbaba » qui habitent à quelques encablures de la maison du maire Mariama Sarr ont été arrêtés par des éléments du Commissariat central de Kaolack.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos