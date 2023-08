Kaolack/ Fermeture des canaux à ciel ouvert: Une vieille doléances de 60 ans se réalise Les canaux à ciel ouvert, constituaient un véritable problème pour la population de Kaolack. Le responsables du projet rappelle que beaucoup d'accidents ont été constatés à cause de ces canaux. Ceux qui habitaient aux alentours étaient vraiment en danger. Conscient de cela, la municipalité à décidé de curer puis fermer tous les canaux. Sur 12 km ces canaux fermés vont non seulement assurer la sécurité. Mais aussi, créer de l'espace.

Le maire de Kaoalack Serigne Mboup a lancé les hostilités devant une foule cristallisé par l'émission. D’après l'édile de la Commune, cette fermeture vient de régler un problème vieille de 60 ans. Et, il a saisi l’occasion pour revenir sur les manquements de Kaoalack, notamment les infrastructures routières.



Il souligne que le seul problème de Kaolack, c’est les routes. Malheureusement, pendant 12 ans de règne, regrette-t-il, Macky Sall n'a même pas essayé de régler ce manquement.





