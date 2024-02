Kaolack : La famille de Adama Niang, arrêté, réclame sa libération

Libéré Adama était le mot d'ordre de la famille et des voisins de Adama Niang accusé de terroriste. "Nous exigeons la libération immédiate de Ado c'est un enfant de 16 ans qui faisait la classe de 4 ème un innocent qui ne connait rien du tout "avance Souleymane Barro grand frère de Adama.



Arrêté depuis plus de 6 mois comme terroriste Adama Niang profité de ses vacances pour travailler a fin d'aider ses parents qui vivent dans des conditions très difficile."Adama est un soutien de famille sa mère et son père ne travaille pas c'est pendant les vacance qu' il travaille avec son beau frère qui est son patron pour avoir quelques choses a fin de régler les problèmes de la famille" explique Ibou Sagna voisin de la famille Niang. continue t-il il toujours" Adama est une personne ouverte d'esprit très gentil et jovial il fait la paix avec tous le monde ici dans le quartier des fois c'est moi même qui vient lui dire d'aller jouer avec ses amis c'est pour vous dire Ado ne sais même pas tué un mouche et si aujourd'hui on l'accuse de terroriste c'est vraiment dommage "désolé son encadreur.



Inconsolable Mareme Sarr la mère de Adama demande la clémence du chez de l'État"depuis ce vendredi 11 août ou je l'ai vu pour la dernier fois jusqu'à aujourd'hui je dors plus je mange plus Adama est tout pour moi en plus il se débrouillait pour nous aider moi et son père "j'implore les autorités compétentes a les pardonner lui et son patron ".



Désespéré la famille interpelle le ministre de la justice et le chef de l'état pour la libération de Adam Niang et son patron.