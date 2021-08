Kaolack: La police arrête deux militants d’Ousmane Sonko Ababacar Diagne, responsable de la Jps et Adji Ndao de la diaspora, tous des membres de Pastef ont été arrêtés, ce dimanche, par la police et conduits dans les locaux de la police centrale de Kaolack.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Août 2021 à 18:23 | | 0 commentaire(s)|

«Ils étaient les premiers au point de chute, en attendant les autres patriotes pour dérouler une activité de sensibilisation pour inciter les populations à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales, en sus, d’une distribution de masques dans ce contexte de pandémie. C’est là-bas que la police les a trouvés et les a embarqués manu militari», a révélé le communiqué de Pastef- Kaolack.



Les membres du Pastef rappellent que «du matériel de sonorisation et un groupe électrogène loués par Adji Ndao pour les besoins d’une caravane sont encore confisqués dans les locaux de police depuis quasiment plus de 10 jour».



Cette même police, ajoute le document, «avait aussi refusé à la section communale de faire la même activité, la semaine dernière. Une demande d’autorisation avait été introduite dans le circuit administratif de la préfecture, mais jusqu’à présent, rien».



