Kaolack: Le nombre de femmes victimes de violences conjugales, est de 79 en moins de deux mois

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mai 2020 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

79 cas de violences conjugales y compris des viols en moins de deux mois ont été recensés à Kaolack. Cela est dû selon nos confrères de "Vox Populi", au fait que pendant cette période ou personne ne sort, certaines femmes victimes de violences conjugales, souffrent aux côtés de leurs époux violents.



« Depuis le confinement, les femmes viennent ici pour chercher des solutions liées aux problèmes d’ordre économique ou social. Certaines se plaignent du fait que leur homme ne veut plus contribuer aux dépenses quotidiennes et d’autres dénoncent l’agressivité de leurs conjoints », confie la coordinatrice du centre d’écoute et d’orientation, chargée des questions sur les violences faites aux femmes au niveau de l’Aprofes Kaolack, Ndèye Dieumb Ndiaye .



Elle ajoute: « Récemment, nous avons été contactés par une femme qui était répudiée en pleine nuit par son mari, simplement pour avoir eu la malchance de demander une augmentation de la dépense quotidienne ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos