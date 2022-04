Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kaolack - Médina Baye : Kirène a procédé à sa troisième et dernière journée de distribution de ndogou Rédigé par leral.net le Lundi 25 Avril 2022 à 17:17 | | 0 commentaire(s)| A Médina Baye, région de Kaolack , le Groupe Kirène a procédé à sa troisième et dernière journée de distribution de ndogou. Le Groupe a par ailleurs procédé à un don de deux séjour et Ziarr à Fez: La Cérémonie et les images postées sur sa page Facebook

Le Vendredi 22 Avril , nous étions à Kaolack - Médina Baye pour notre troisième et dernière journée de distribution de ndogous .



Un très bel accueil de la part des Kaolackois , des instants riches en partage !

Kirène , Yagg dileen fi teewal

Lepp si partage ak dileen fi tewwal sassouner, mayer naaniou Ziarr Fez si Laylatoul Khadr bi .



Nos deux gagnantes ont pris le départ ce Vendredi.

Niou dileen di niaanal Ziar diam



