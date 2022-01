Kaolack: Serigne Mboup confirmé à la Mairie…

A l’issue du scrutin du 23 janvier dernier, la Commission départementale de recensement des votes de la ville de Kaolack a publié hier les résultats provisoires qui donnent la victoire à la coalition And Nawlé And Liguéye de Serigne Mboup, aussi bien dans la commune de Kaolack que dans le département, où Pape Mademba Biteye, Dg de la Senelec, perd la course pour le Conseil départemental, laminé par Ahmed Youssouf Bengelloune, candidat de And Nawlé sur la liste départementale.



La Commission départementale de recensement des votes a affiché hier les résultats provisoires des élections locales de Kaolack, informe "Le Témoin". Pour la commune de Kaolack, Serigne Mboup est en arrivé largement en tête avec un score sans précédent. Il ressort des résultats que 19. 880 électeurs ont voté pour la liste de Yewwi Askan wi, avec zéro siège au scrutin majoritaire et 7 sièges au scrutin proportionnel. Tandis que, And Nawlé engrange 51. 252 voix, avec 36 sièges au scrutin majoritaire et 19 sièges au scrutin proportionnel. Enfin, Benno Bokk Yakaar qui récolte 49 452 voix, obtient zéro siège au scrutin majoritaire et 18 au scrutin proportionnel. Ce qui donne victoire à la coalition de l’homme d’affaires, Serigne Mboup.