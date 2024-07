Kaolack Submergée par les Pluies : Cheikh Tidiane Dièye Annonce une Réunion de Crise ce lundi Kaolack, Sénégal – Après les fortes pluies de ce dimanche, Cheikh Tidiane Dièye, observant les dégâts causés, a décrit la situation de Kaolack comme « alarmante ». Lors de sa visite, il a constaté que plus de 75 mm de pluie étaient tombés en un court laps de temps, dont 58 mm en une seule averse, submergeant les capacités de canalisation de la ville.





Cheikh Tidiane Dièye a noté que l'eau avait envahi de nombreuses habitations, épargnant uniquement les quartiers où les efforts communautaires, tels que les journées de Sét Sétal, avaient contribué à limiter les inondations. Exprimant sa sympathie envers les victimes, il a souligné l'urgence d'évaluer et de répondre aux dégâts.



Une réunion est prévue ce lundi avec les autorités municipales pour aborder les problèmes récurrents liés aux inondations. Dièye a indiqué que des entreprises privées, comme Shell, ont construit des infrastructures dans des zones critiques pour le drainage des eaux pluviales, exacerbant les difficultés pour les résidents. Ces constructions non planifiées, ainsi que les habitations érigées sur les voies de passage naturelles des eaux, sont des points de frustration pour la communauté.



Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur la nécessité de discuter rapidement avec ces entreprises et les résidents concernés pour élaborer des solutions. Il a assuré que le gouvernement interviendrait pour résoudre la situation cette année, avec des plans pour la construction de nouvelles canalisations l'année prochaine.

