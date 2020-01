Kaolack: Un Américain et sa famille violemment agressés

Un père de famille américain, répondant du nom de Abdoul Aziz et sa famille, résidant à Kahone, à l’Est de Kaolack, ont été violemment agressés par des malfaiteurs dans la nuit du mercredi.



Selon Ousmane Diop, ami de la victime, c’est aux environs de 2 heures du matin que les 6 malfrats, armés jusqu’aux dents, ont fait irruption dans la maison. Après des cris d’alerte du voisinage, une bagarre s’est engagée, occasionnant des blessures au père de famille et, à son fils.



Les malfrats qui ont tiré des coups de sommation, ont emporté une somme importante d’argent avant l’arrivée de la gendarmerie sur les lieux. En ce moment, la victime et son fils sont admis au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, pour des soins.

