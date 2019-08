Kaolack: Un mouvement pour l'équité sociale porté sur les fonts baptismaux Ils sont prés d'une centaine de jeunes intellectuels, tous issus du monde rural à créer le mouvement dénommé A.G.E.E.R. (Agir Ensemble pour l’Émergence Rurale). Ce mouvement est né d'un constat sur la situation très déplorable du monde rural, des paysans et éleveurs en particulier.

AGEER est un mouvement national, politique, social et de développement qui regroupe tout les ruraux et ou toutes les personnes qui ont une sensibilité rurale. "Ce mouvement va se mobiliser pour une distribution équitable des ressources de ce pays", tonne d’emblée son président, le psychologue Moussa Kâ.



Après un long procès fait aux différents régimes qui se sont succédé au Sénégal des indépendances à l'ère du Plan Sénégal Émergeant, l'Ageer peint un tableau très sombre de la situation du monde rural. Son président déclare que le monde rural souffre vraiment malgré les efforts du gouvernement. "La vie est difficile dans les villages".



Moussa Kâ lance: ''L'état n'appuie pas les paysans et éleveurs malgré les subventions sur les semences, intrants et aliments de bétail, nous souffrons''.



Il explique que le sac d’engrais coûte 12 milles francs et pour un hectare, il faut au moins 3 sacs alors qu'il y a des paysans qui cultivent plus de 10 ha. Où trouvera un paysan les moyens d'acheter autant de sacs d’engrais?, s'interroge t-il.



Pour l’élevage, il estime que c'est le secteur qui souffre le plus au Sénégal, avant de lancer un appel au président de la République afin d'apporter des financement conséquents aux secteurs de l'agriculture et de l'élevage; d'engager des réformes sérieuses par une formation des agriculteurs et la mise en place de nouvelles variétés pour faire face aux aléas climatiques, le renforcement de la mécanisation du secteur agricole par l'acquisition de tracteurs dans tous les villages du Sénégal. Cela est possible car le pays ne fait que 3000 villages et quelques.

Le mouvement compte faire une tournée nationale de massification dans les prochains jours à travers toutes les régions.



La distribution équitable des ressources, la dignité de l'homme rural et l'équité sociale sont les principaux objectifs de Agir ensemble pour l'émergence rurale.















Abdoulaye Diallo, Leral.net Kaolack







