Kaolack : Voici la nouvelle trouvaille d’un collectif de jeunes amoureux de l’environnement ! Le collectif « Kaolack, ville verte » a été porté sur les fonts baptismaux ce dimanche 18 août 2019, à travers une activité de reboisement.

Plus de 30 plantes ont été divisés entre la devanture de la Gouvernance et l’intérieur de la mosquée de la cité Kébé sous la supervision de l’adjudant Diankha, du service des Eaux et Forêts de Kaolack. "Nous lançons un appel aux autorités de la ville pour que des moyens qui vont nous permettre de faire le suivi et la vulgarisation de ces actions puissent être mis à la disponibilité du collectif. Ainsi, nous envisagerons de descendre dans les quartiers tous les mois d’août pour pérenniser l’activité", a confié le président du collectif, M. Mamadou Lô.



Venu représenter la présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE), M. Moussa Fall a rappelé la place prépondérante qu’occupe l’environnement dans les politiques publiques, notamment dans l’institution dirigée par Mme Aminata Touré. «Parmi les enjeux et les défis du CESE figurent en bonne place l’environnement, avec son corollaire de méfaits tels que l’érosion côtière, la dégradation de l’écosystème, et le déboisement, qui constituent des fléaux mondiaux. D’intenses réflexions vont être menées et des pistes de solutions idoines seront mises à contribution pour rendre le Sénégal verte, et Kaolack ne sera pas en reste », a – t- il assuré.

