Kaolack - campagne de commercialisation arachidière La FNOSP/t étale ses incertitudes La Fédération nationale des opérateurs, stockeurs privée et transporteurs (FNOSP/T) a tenu samedi sa traditionnelle rencontre annuelle d’avant campagne. Sous prétexte de mener à bien la prochaine campagne de commercialisation arachidière, cette rencontre a été convoquée pour échanger de manière approfondie sur les questions phares qui interpellent cette organisation d’opérateurs et les stratégies qu’il convient de mettre en œuvre pour entrer dans les meilleures conditions dans cette campagne et poursuivre des activités sans aucun préjudice valable notamment pour les producteurs.

Ainsi, pour éviter d’être affaiblis sur le plan financier, les collaborateurs du Président Modou Fall réclament à l’État le paiement sans délai de la dette contractée pendant les précédentes saisons 2021/2022 et 2022/2023, lors des opérations de distribution des semences et intrants. Même si pour l’instant la Fnosp/T ne veut donner aucun chiffre concernant cette dette, ses membres tiennent à entrer dans leurs fonds et renvoient la balle à l’État pour qu’il détermine ce montant et le fasse parvenir avant l’ouverture de la campagne.



Sans quoi, ils seront entrés dans une campagne sans ressources financières, car ne seront guère en mesure de rembourser leurs anciens prêts bancaires pour en contracter d’autres. Dans la même veine, les opérateurs exigent de la Sonacos le respect des principes de commercialisation avec les opérateurs.



Autrement dit, de ne plus faire traîner les opérateurs pendant des semaines voire deux (2) mois avant d’être payés. Et pour cela, les opérateurs interpellent directement le Directeur général, Modou Diagne Fada, duquel ils suggèrent de revoir son modèle de contractualisation avec les opérateurs privés, la question des abattements qui pèse avec acuité sur le poids des graines livrées, son mode de règlement de la facturation en particulier.



Un faisceau de questions auxquelles les opérateurs en appellent la vigilance du nouveau Ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye et lui demandent d’ouvrir de larges concertations avec les acteurs pour une bonne organisation de ces prochains moments d’échanges et de spéculation.



Ainsi, touchés par le désastre causé par l’abondance des pluies au niveau de certaines parties du pays où les paysans commencent déjà à perdre des quantités importantes de leurs récoltes, les opérateurs ont aussi saisi l’opportunité pour se prononcer sur cette question assez alarmante.



Pour le Président de la Fnosp/T Modou Fall, “si des pluies continuent à tomber à la fin de l’hivernage, il y a toujours problème avec les récoltes. L’État en est conscient du phénomène et je pense que les équipes techniques sont déjà déployées sur le terrain pour analyse de la situation. Notre volonté est toutefois de nous solidariser avec les producteurs et nous demandons à l’État de tout faire pour soutenir les paysans en détresse”

Sud Quotidien



