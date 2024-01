Karim Meïssa Wade à la CEDEAO : Un rebondissement dans le contexte présidentiel sénégalais.(Par Momar Dieng Diop).

Karim Meïssa Wade, confronté à une disqualification contestée, a choisi de porter son affaire devant une instance supranationale, mettant en lumière des préoccupations sérieuses concernant la validité des mécanismes nationaux de validation des candidatures.



Dans le cadre de cette contestation, il a affirmé avoir renoncé à sa nationalité française depuis une période significative, ajoutant une complexité supplémentaire à cette affaire juridique



Ce recours à la CEDEAO ne se limite pas à une simple contestation individuelle, mais soulève des interrogations fondamentales sur la capacité des institutions nationales, à assurer un processus électoral équitable et transparent.



Les implications de cette démarche pourraient étendre le débat bien au-delà de la candidature de Karim Wade, remettant en cause la crédibilité même du processus démocratique sénégalais.



L'impact de cette situation est d'autant plus saisissant, avec la disqualification d'autres figures notables telles qu'Ousmane Sonko, Aminata Touré, entre autres. Cette série de rejets de candidatures, remet au centre du débat, la lancinante question de la transparence du processus électoral, suscitant des interrogations sur les critères de validation des candidatures et la nécessité d'une révision approfondie.



La saisine de la CEDEAO souligne également l'importance de disposer de mécanismes de recours transparents et indépendants.



Les citoyens sénégalais et la communauté internationale observent attentivement, les développements à venir, conscients que cette action pourrait influencer non seulement le calendrier électoral, mais aussi la perception globale de la démocratie au Sénégal.



Cette situation met en exergue la nécessité impérieuse de renforcer les institutions nationales, de veiller à leur indépendance et de garantir des élections libres, transparentes et inclusives.



Alors que le pays se prépare à une étape décisive de son processus électoral, les regards sont désormais tournés vers la CEDEAO, appelée à jouer un rôle central dans la résolution de cette controverse.



Les jours à venir s'avéreront décisifs pour déterminer la trajectoire de la campagne présidentielle et, par extension, de l'avenir de la démocratie au Sénégal.











Momar Dieng Diop / Espagne